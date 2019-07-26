استقبلت فرقة مسرح شو، بعد احتفالها بالذكرى السادسة لـ٣٠ يونيو، عددًا جماهيريًا قويًا لمسرحية "العيال كبرت" الجزء الثاني.
يذكر أن مسرحيه مدرسة المشاغبين، ومسرحية العيال كبرت، بمشروع مسرح شو، شاهدتا إقبالًا جماهيريًا رائعًا خلالالشهور الماضية.
صرح المخرج كريم الكسار، صاحب فكرة المشروع ومؤسس فرقه مسرح شو، عرض مسرحية مدرسة المشاغبين ومسرحية العيال كبرت بالجامعة الأمريكية بداية من ٨أغسطس ٢٠١٩ وحتى نهايه أغسطس.
يتم عرض مسرحيتي مدرسة المشاغبين والعيال كبرت طوال ٢٢ يومًا متصلًا بمشروع مسرح شو، بينما يتم التجهيز لمسرحية عش المجانين تكريمًا للفنان الراحل محمد نجم، التي مقرر عرضها من الإدارة الفنية لمشروع مسرح شو بداية من أول شهر سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ٨ أغسطس عودة عرض مسرحيتي العيال كبرت ومدرسة المشاغبين لمشروع مسرح شو بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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