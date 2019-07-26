الليلة.. عرض "لعبة المجاذيب" لفرقة رسايل على مسرح رومانس

يقام مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي "لعبة المجاذيب" التي تقدمها فرقة رسايل، وذلك على مسرح رومانس بوسط البلد، تأليف سامح الهلالي وإخراج أحمد حسن.
ويشار إلى أن يناقش العرضقضية استغلال البعض لنفوذهم على حساب الآخرين للوصول إلى أهدافهم لكن الهفوات الصغيرة يمكن أن تسقطهم وتكشفهم.
يذكر أن فريق رسايل للفنون المسرحية تم إنشاؤه بواسطة المخرج أحمد حسن، والذي قدم العديد من العروض مثل Why men love mozaz" عن رواية الحائرة والذي حصل على جائزة لجنة التحكيم للتمثيل والاستعراض الحركي في مهرجان منشية التحرير عام 2018.
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