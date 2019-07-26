تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 26 ، 27 يوليو ومنها:

"المتفائل"

على المسرح القومي بالعتبة ينطلق افتتاح عرض "المتفائل"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجا، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام .

أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

"بيت الأشباح"

على مسرح العائم الصغير بالمنيل، يعرض "بيت الأشباح" في الساعة السابعة مساء، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " ابدأ حلمك".

أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠.. الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة

" الحادثة"

على مسرح الغد بالعجوزة، يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في

الساعة التاسعة مساء، العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، وبطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

أسعار التذاكر ٢٠، ٣٠ جنيها.

" نوح الحمام"

على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور، يعرض "نوح الحمام" أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في الساعة السابعة مساء. بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

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سعر التذكرة ٢٠ جنيها.

" أوبرا بنت عربي"

على مسرح السلام بشارع القصر العيني، يعرض "أوبرا بنت عربي"، في الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بالقصر العيني.

العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالإضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي ، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.

أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٥ جنيها.

"رحلة الزمن الجميل"

على مسرح القاهرة للعرائس يعرض "رحلة الزمن الجميل" في الساعة السابعة مساء.

العرض يدور أحداثه حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيها.

"زهرة اللوتس"

على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، يعرض "زهرة اللوتس"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج.

سعر التذكرة ٣٠ جنيها.