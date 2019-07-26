الليلة.. انطلاق عرض "المتفائل" على المسرح القومي

ينطلق عرض "المتفائل" للفنان سامح حسين، مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك على المسرح القومى، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكربين 30، و50، و70، 100 جنيه.
ويشار إلى أن "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، إخراجإسلام إمام، بطولة الفنان سامح حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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