كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 12:53 مساءً - نعت الفنانة اليمنية أروى، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر يوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.
وقالت أروى في تدوينة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم الخميس: «وداعا فاروق الفيشاوي، حزينة جدا على فراقك اليوم، ولن أنسى لقائي معك فقد كنت أصدق من حاورت، وانبهرت من قوتك في مرضك، وتصالحك مع نفسك وكل من حواليك، أسألكم الدعاء له، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وللسيدة سمية الألفي، وكل جمهوره،
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. أروى تنعي فاروق الفيشاوي بالدموع: “انبهرت من قوتك في مرضك.. وتصالحك مع نفسك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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