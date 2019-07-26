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كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 12:53 مساءً - تعرض الألماني مسعود أوزيل مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي لهجوم مسلح، اليوم الخميس، بالعاصمة البريطانية لندن. وأظهرت كاميرا مراقبة وجود أوزيل رفقة زوجته وعائلة اللاعب البوسني زميله بالفريق سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفور قيام المسلحين بالهجوم عليه، قفز كولاسيناك وحاول ضرب المهاجمين لإبعادهم. وهرب أوزيل بسيارته إلى الأمام وظل زميله البوسني في عراك مع المهاجمين.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح على اللاعب “مسعود أوزيل” وزوجته في لندن.. شاهد ردة فعل زميله تجاه المهاجمين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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