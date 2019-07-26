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""الخليج 365"" من بيروت: سلطت الفنانة سيرين عبد النور الضوء على تغريدة الممثلة باميلا الكيك التي تمنت فيها الشفاء من قلبها للممثلة ماغي بوغصن بعد خلافٍ طويل وقطيعة طالت بينهما. ويبدو أن "عبد النور" تسعى لتعزيز العلاقة بين زميلتيها بعد أن تم الصلح بينها وبين "بوغصن" في العشاء الجامع للممثلات في منزل الأخيرة.

فقد أعادت نشر تغريدة "الكيك" التي كتبت فيها لـ"بوغصن": " الحمدلله عَ سلامتِك..من قلبي♥️"، ما اعتبره البعض مبادرةً طيبة لإنهاء الخلاف نهائياً بينهما بعد جملة اتهامات متبادلة بالإساءات والتصريحات الإعلامية المتباينة حول سبب خلافهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تُضيء على الصلح بين "الكيك وبوغصن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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