شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وأصالة وأحلام يتمنون الشفاء العاجل لفجر السعيد بعد أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه عدد من نجوم الفن بالدعاء إلى الله متمنين الشفاء العاجل للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد تعرضها لنزيف حاد أدى لتوقف قلبها أثناء إجرائها عملية جراحية فى أحد المستشفيات.

ونشر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، صورة لها وعلق عليها، "الإعلامية الكبيرة والصديقة العزيزة فجر السعيد كل الأمنيات والتمنيات القلبية بالشفاء العاجل وعودتك السريعة لكل محبيك، اللهم تقبل منى دعائى ورجائى يارب العالمين".

وطالبت الفنانة أصالة جمهورها بالدعاء لفجر السعيد بأن يشفيها الله ويعافيها ويخرجها من هذا الضيق، ونشرت عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" قائلة، "أقسم بمن خلقنى وخلق من أحببتهم جميعا إننى أدعو الله من كل قلبى أن يشفيها ويعافيها وأرجو من كل من يقرأ كلامى أن يفعل مثلى لا أحمل لها فى قلبى إلا الدعاء لرب العالمين أن يخرجها من هذا الضيق ويعافيها ويعافى كل مريض فى أى أرض كان ومهما كان".

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ونشرت الفنانة عبير صبرى، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، صورة لفجر متمنية لها الشفاء وعلقت عليها، "الإعلامية فجر السعيد شفاكى الله وعافاكى ربنا يقومك بالسلامة لأهلك ومحبيك هى بالمستشفى بالعناية المركزة تتلقى العلاج ادعولها بالشفاء ".

كما نشرت الفنانة أحلام صورة لفجر السعيد عبر حسابها الرسمى على تويتر علقت عليها، "يارب اشفيها شفاءً لا يغادر سقما استودعتك الرحمن اللى عينه لاتسهى ولا تنام امنتكم ادعوا لها".

بينما أكد المحامى الكويتى سعود السبيعى زوج الإعلامية فجر السعيد أن حالة زوجته الصحية بدأت تستقر وأن ما أصابها هو "تسريب" بعد العملية الجراحية مما أدى إلى تسمم وربكة فى وظائف أعضاء الجسم.