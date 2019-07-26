كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 11:46 صباحاً - أعلن المحامي الكويتي سعود السبيعي، زوج الإعلامية فجر السعيد، أن حالة زوجته الصحية بدأت تستقر وفق ما بينه الأطباء.
وقال المحامي السبيعي ”إن ما حدث لزوجته هو (تسريب) بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم“، نافيًا توقف قلبها وفق ما ذكره بعض النشطاء في وقت سابق، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.
وتابع: أنه ”لا يمكن الجزم بأن ما تعرضت له زوجته هو خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام“، مشيِدًا بالاهتمام الطبي بزوجته في مستشفى مبارك الكبير.
جاء ذلك بعد تعرضها لأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم، مما استلزم تحويلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.
وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية حادة صباح اليوم الخميس، بعد إجرائها عملًا جراحيًا في مستشفى خاص تسبب بإصابتها بنزيف حاد أُدخلت على إثره العناية المركزة، وفق ما ذكره إعلاميون ونشطاء دعوا لها بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج الإعلامية الكويتية “فجر السعيد” يوضح آخر تطورات حالتها الصحية.. ويكشف عن مفاجأة بشأن توقف قلبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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