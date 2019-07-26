كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 11:46 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لموجة من الانتقادات بعد ظهورها بالمايوه في صورة حديثة لها.

وفي التفاصيل فقد ظهرت منة فضالي في صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي مايوه وتستمتع بشمس المصيف.

وقد تلقت منة فضالي الكثير من التعليقات من جمهورها الذي اتهمها أنها لا تحترم حزن الجمهور وزملائها في الوسط الفني على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وقد سألها احد متابعيها: “منه هو انتي مش زعلانه علي الراجل اللي مات ده انتي حتي يا شيخه كنتي عامله بنته في مسلسل قاتل بلا أجر اللي مزعلني انك نزلتي البوست بتاعه وبعدها نزلتي صورتك

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تغضب جمهورها بسبب ظهورها بالمايوه بعد وفاة فاروق الفيشاوي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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