شاهد.. فرح الهادي تظهر بعد عملية ازالة اللغلوغ!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 11:46 صباحاً - أطلت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعها لعملية ازالة اللغلوغ. وتحدثت فرح الهادي في بث مباشر عن احساسها بعد العملية قائلة “توقعت اني سأتعب وما حاقدر اصور ووجهي وارم بس وايد شي سهل ويا ليتني سويتها من قبل”. وتابعت فرح الهادي “حاليا الالم قادرة اتحمله عادي ومو الم الم” لكنها اوضحت انها لا تستطيع الكلام بشكل عادي بسبب الرباط.

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