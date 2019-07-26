شاهد.. الدكتورة خلود تظهر بالحجاب!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 11:46 صباحاً - فاجأت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها بالظهور بالحجاب أثناء بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتداء الدكتورة خلود للحجاب جاء بعد سؤال احد متابعيها ان كانت قد ارتدت الحجاب سابقا لترد “لا والله ولا مرة اتحجبت”.

واضافت خلود “في ناس تكون متحجبة غصب بدون اقتناع وليس حبا بالحجاب عشان كده بعدين يقطونه او ما يلتزمون فيه”.

وبعد ان طلب احد متابعيها رؤيتها بالحجاب قالت “انا ما عندي حجاب بس عندي مفرش طاولة حجيبه الحين وتشوفين الحجاب علي” لتقوم بعدها بارتدائه كأنه حجاب.