كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 11:46 صباحاً - فاجأت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها بالظهور بالحجاب أثناء بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ارتداء الدكتورة خلود للحجاب جاء بعد سؤال احد متابعيها ان كانت قد ارتدت الحجاب سابقا لترد “لا والله ولا مرة اتحجبت”.
واضافت خلود “في ناس تكون متحجبة غصب بدون اقتناع وليس حبا بالحجاب عشان كده بعدين يقطونه او ما يلتزمون فيه”.
وبعد ان طلب احد متابعيها رؤيتها بالحجاب قالت “انا ما عندي حجاب بس عندي مفرش طاولة حجيبه الحين وتشوفين الحجاب علي” لتقوم بعدها بارتدائه كأنه حجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الدكتورة خلود تظهر بالحجاب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.