راندا حافظ “أكتر واحدة مبسوطة” مع روتانا

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية راندا حافظ بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات ألبومها الجديد تحت اسم “أكتر واحدة مبسوطة” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ألبوم “أكتر واحدة مبسوطة” يتضمن تسع أغنيات وهي “يا ليلي روح”، “يفتح الله”، “نور الشمس”، “واحدة بتعشق”، “لازم حركات”، “ناس قدي”، “مرعوبة”، “خلاص قررت” و”أكبر واحدة مبسوطة”. تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل الفني يعتبر الأوّل لـ راندا حافظ منذ فترة لا يستهان بها.

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