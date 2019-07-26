دانيال رادكليف: “هذا ما عانيته بسبب شهرتي”

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم العالمي دانيال رادكليف بذكرى ميلاده الـ 30 وسط احتفاء محبيه وعشاقه الذين استمتعوا بدوره في سلسلة أفلام Harry Potter، إذ لعب فيها دورًا بطوليًا حققت له نجاحًا كبيرًا.

أمّا الشهرة التي حققها رادكليف فلم يكن لها تأثيرًا إيجابيًا على حياته، إنما عاش بسببها صعوبات كثيرة كادت أن تقضي عليه.

وقال في ظهور إعلامي إنّه عانى بسبب دوره في سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة مما جعله لا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية لارتباطه في ذهن الناس بتلك الشخصية التي ظلت عالقة في عقول محبيه. وبالتالى كي ينسى الشهرة ويعيش كما يحلو له، أقدم في أواخر سن المراهقة على إدمان الخمور بشراهة، حتى يتسنى له المشي في الشارع دون أن يشعر بوجود أناس يراقبون كل تصرفاته.