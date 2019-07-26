معلومات جديدة عن الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”

متابعة بتجــــــــــرد: أشارت بعض المصادر الى أنّ المنتج صادق الصباح يتّجه الى تقديم قصّة جديدة ومختلفة في الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، خصوصًا بعد أن انتهت أحداث الجزء الثالث منه “الحصاد” بطريقة غامضة.

واختار الصباح الكاتب فؤاد حميرة لتولّي مهمّة كتابة نصّ الجزء الجديد، وكشفت المصادر أنّه بدأ فعليًا بالكتابة متنقّلًا بين بيروت واللاذقية وبالتنسيق مع المخرج سامر البرقاوي الذي سيتولّى مهمّة إخراج العمل مرّة جديدة.

وتابعت المصادر أنّ الصباح يتّجه لأن تكون أحداث القصّة في سوريا، بعد أن تمّت غالبيتها في لبنان بين الجبل والمدينة، لتكون القصّة هذه المرّة مختلفة جداً.

أمّا في ما يخصّ البطلة الجديدة للعمل، فلم تخترها الشركة بعد حتى اليوم.