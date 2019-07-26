كوكبة من نجوم هوليوود بـ"البندقية السينمائي"

يستضيف مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ76 كوكبة من النجوم، تضم روبرت دي نيور وبراد بيت وكريستن ستيوارت وسكارلت جوهانسن وكاترين دونوف.

ويفتتح المهرجان الذي ينطلق في 28 أغسطس/آب بعرض فيلم "ذا تروث" (الحقيقة) للياباني كوره-إيدا هيروكازو من بطولة النجمتين الفرنسيتين كاترين دونوف وجولييت بينوش.

وتعود المخرجة السعودية هيفاء المنصور إلى البندقية التي قدمت "وجدة" في 2012، مع فيلم "المرشحة المثالية" الذي يتناول قصة امرأة تقرر أن تترشح للانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، وسيكون مشاركاً في المسابقة الرسمية.

ويتمحور المهرجان الذي توزع جوائزه في 7 سبتمبر/أيلول حول وضع المرأة مع تناول الكثير من الأفلام الـ21 المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا الموضوع.

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وكالعادة، يشارك الكثير من النجوم الأمريكيين وإنتاجات هوليوودية ضخمة في هذا الملتقى الذي بات محطة أساسية في السباق إلى جوائز أوسكار.

وسيسير الممثل الأمريكي براد بيت على السجادة الحمراء لتقديم فيلم "أدا أسترا" المرتقب، وهو فيلم علمي خيالي يؤدي فيه دور رائد فضاء يتوغل في أقاصي النظام الشمي بحثا عن والده المفقود، من إخراج الأمريكي جيمس جراي.

ويأتي روبرت دي نيرو للترويج لفيلم "جوكر" من إخراج تود فيليبس، الذي يستكشف أصول خصم باتمان الشهير مع جواكين فينيكس في دور المهرج.

ويستكمل ستيفن سودربرج ثلاثية السينمائيين الأمريكيين مع "ذا لاندرومات" وهو فيلم تشويق حول قضايا "أوراق بنما" من بطولة أنطونيو بانديراس وجاري أولدمان وميريل ستريب.

ويتنافس على جائزة الأسد الذهبي كذلك المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي مع فيلم "جاكوز" (اتهم)، وهو دراما تاريخية مستوحاة من قضية دريفوس ومن بطولة جان دوجاردان.

ويأتي إلى البندقية أيضاً نجم الروك البريطاني ميك جاجر مع عودته إلى السينما في فيلم "ذا برنت أورانج هيريزي" خارج إطار المسابقة.