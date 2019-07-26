خاص- جوزيف عطية يكسر التوقعات بـ ١٨٠ درجة

بعد أغنية “لحظة” التي أطلقها النجم جوزيف عطية منذ أشهر قليلة، والتي تميّزت بالطابع الهادئ والرومانسي، ها هو جوزيف اليوم يطرح أغنية تختلف 180 درجة عن “لحظة”، اذ أنها اغنية حماسية تشبه أجواء الصيف المفعمة بالحياة والحيوية.

الأغنية بعنوان “غزالة”، من كلمات محمد درويش، ألحان رامي شلهوب وتوزيع إيمدي جبر، جاءت باللهجة المغربية، فجمعت اللونين الشرقي والغربي في آن. أما المفاجأة كانت مشاركة جوزيف المغنية Kiki C وهو الامر الذي يحصل للمرة الاولى منذ انطلاقة جوزيف الفنية، فقدّم هذه المرة فكرة جديدة نالت اعجاب المتابعين، ما انعكس على نسبة المتابعين المرتفعة وعدد المستمعين الكبيرة للاغنية بعد ساعات قليلة من طرحها على قناة جوزيف الخاصة عبر يوتيوب.

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هذا وصوّر جوزيف الاغنية على طريقة الفيديو كليب، حيث طرحهما في وقت واحد كي تأخذ كل من الاغنية والكليب حقهما ولا تُظلم واحدة على حساب الأخرى.

الفيديو كليب ترجم الاغنية وايقاعها الحماسي بشكل ملفت ورائع، كما تميز بالروح العصرية التي تعطي المُشاهد حيوية وحماسة. كما أن اطلالة جوزيف بلوك عصري وبملابس ملوّنة، عكس حياة الشباب وجسّد الاغنية بشكل صحيح، فأوصل الرسالة الحقيقية بطريقة واضحة ومفهومة، الى جانب المغنية Kiki C والراقصات الموجودات الى جانبه في الكليب.

وكسائر اعمال جوزيف المميزة، نالت اغنية “غزالة” نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب، تخطت الـ390 الف مستمع في اقل من 24 ساعة، كما عبّر المتابعون عن اعجابهم بهذه الاغنية، فشاركوهها على منصاتهم، مهنئين جوزيف على هذا العمل الجديد والمميّز.