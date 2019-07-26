“حبيت من قلبي” لـ مروة ناجي يحقق رقمًا قياسيًا في فترة قصيرة

في وقت قصير، حقق كليب أغنية النجمة المصرية مروة ناجي “حبيت من قلبي” ، رقماً قياسياً في نسبة المشاهدة العالية، حيث يقترب العمل من تخطي حاجز المليونين مشاهدة بعد أقل من أسبوع على طرحه على قناة شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

الأغنية من كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع عادل عايش، أما الفيديو كليب حمل توقيع المخرج فادي حداد، ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

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الأغنية تلاقي رواجاً كبيراً بين الجمهور منذ اللحظة الاولى على اصدارها، وهو أمر مميز يضاف الى نجاحات مروة التي زفّت الخبر لجمهورها في منشور على حسابها عبر موقع تويتر، ليتفاعل المتابعون مع هذه التغريدة وينهالون بتعليقات مهنئة لمروة، متمنين لها النجاح الدائم.

وبالتزامن مع نجاح الكليب، حصدت “ناجي”، جائزة الفنانة الشاملة لعام 2019 ضمن حفل “ميما أووردز” الذي أقيم مساء الاثنين، 22 الجاري، في فندق كونكورد السلام في العاصمة المصرية.

وقد حضر الحفل صاحب شركة “لايف ستايلز ستديوز” السيد فهد زاهد وزوجته ليتشاركا مع مروة فرحة النجاح.