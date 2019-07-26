شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جيسون ستاثام.. فيديو نادر له ايام الغطس مع منتخب بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم نجم الأكشن والأفلام القتالية جيسون ستاثام بعيد ميلاده الـ 52 بعدما قدم خلال مسيرته مجموعة من أهم الأدوار والأعمال التي جعلته يحظي بجماهيرية عريضة من مختلف بلدان العالم على مدار السنوات الماضية عقب معرفة الجمهور به من بوابة سلسلة أفلام "ترانسبورتر" الشهيرة.

ولكن ما لا يعلمه الكثيرون بشأن النجم جيسون ستاثام هو أنه كان رياضى من طراز رفيع قبل دخوله عالم الشهرة ولعب أدوار البطولة عبر سلسلة من الأفلام الشهيرة، نظراً لأنه كان عضواً فى المنتخب البريطانى للغطس طوال 12 عام، كما مثلها فى دورة ألعاب الكومنولث عام 1990 مثلما يظهر خلال هذا الفيديو النادر له قبل الشهرة الذى اكتسبها فيما بعد.

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