شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعاقد سيلينا جوميز على فيلم جديد فى إيطاليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجم سيلينا جوميز الأنظار أثناء وجودها فى ايطاليا هذا الأسبوع حيث فضلت الإحتفال بعيد ميلادها هناك قبل يومين، ورغم أن كافة التقارير أشارت إلى أن سبب تواجدها هناك هو الاستمتاع بأجازتها فقط إلا أن النجمة التي تحظي بجماهيرية عريضة أثارت تساؤلات مؤخراً بشأن إبرامها تعاقدات على فيلم سينمائى.

سبب هذا التساؤل هو لقاء سيلينا جوميز خلال الساعات الماضية على متن قارب بالمنتج السينمائى الشهير ذو الـ 31 عام أندريا إيرفولينو والذى اشتهر بعد إنتاجه العديد من الأفلام خلال الفترة الأخيرة وبالتالى قد يكون لقاءه بصديقته سيلينا جوميز بهدف التعاقد على فيلم جديد.

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