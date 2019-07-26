رغم مهاجمتها.. هذا ما قالته أصالة عن فجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تطلب فيها الدعاء للإعلامية فجر السعيد.

وكتبت أصالة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي، لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

Advertisements

وكانت الإعلايمة فجر السعيد دائمة الهجوم على أصالة، وقالت في فيديو سابق إنها لا تحب الفنانة أصالة، كما وجهت هجومًا قاسيًا ضد أصالة بعد طلب أصالة الجنسية المصري. وطرحت فجر السعيد وقتها سؤالاً للخبراء في قانون الجنسية البحرينية حول مشروعية السماح للمطربة أصالة بأن تحمل 3 جنسيات مختلفة وهي (السورية والفلسطينية والبحرينية)، على هامش اعتراف المطربة بجنسياتها الثلاث.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية، تعرض فجر لنزيف داخلي وقد تمّ إدخالها غرفة العناية المركزة، ووضعها الصحي غير مستقر، وطلبت الفنانة أحلام من جمهورها الدعاء لها.