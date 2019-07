مهووس بالسيارات وبطل في الغوص.. حكايات جوسون ستاثام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم محبو النجم العالمي جيسون ستاثام بعيد ميلاده الـ 52، ويعد جيسون أبرز ممثلي أفلام الأكشن ولحركة على مستوى العالم، ولد ستاثام لأب مغني ومصمم لأزياء الرقصات، ونرصد لكم حكايات جيسون ستاثام:

- البداية الفنية

لم يكن يخطط جيسون ليصبح ممثلا، وأمضى 12 عاما في المنتخب الوطني البريطاني للغوص، وقد كان في المرتبة 12 عالميا عام 1992، وبدأت مسيرته الفنية حين أُكتشف من طرف وكيل مواهب متخصص في الرياضيين حين كان يتدرب على الغوص في لندن، بعد ذلك أصبح عارض أزياء لشركة ملابس (تومي) الشهيرة، لتكون بعدها تجربته التمثيلية الأولى عام 1998، من خلال فيلم (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)، لتتوالى أعماله بعد ذلك، ومن أبرزها ثلاثية أفلام (Transporter)، وسلسلة "The Expendables" و سلسلسة "Fast And Furious".

الحياة العاطفية

الفنان جيسون ستاثام مرتبط بعارضة الأزياء الإنجليزية روزي هنتنجتون وايتلي، وظهرا معا في العرض الأول من فيلم الآكشن والإثارةFast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في مدينة لوس أنجلوس.

Advertisements

الهوس بالسيارات

معروف عن النجم العالمي جوسوسن ستاثام، فهو يمتلك العديد من السيارات منها سيارة (اودي S8) السوداء ، وسيارة (اودي A8) سيدان ، وسيارة (اودي R8) باللون الأسود مزودة بمحرك V10 بقوة 552 حصان و سيارة (اودي R8) بيضاء اللون بمحرك V8 بقوة 430 حصان.

وإلى جانب السيارات الإلمانية، يعشق ستاثام عدد من السيارات لأوروبية، ومنها السيارة الإيطالية الفائقة (لمبرجيني مورسيلاجو LP640)، والسيارة الإنجليزية (استون مارتن DBS فولانتي) المكشوفة، وكذا سيارة (جاجوار إي تايب) التي ظهر بها خلال أول عرض لفيلمه The Mechanic والمزودة بمحرك V12 سعة 5.2 لتر من السلسلة الثالثة مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

ودائما ما ينشر ستاثام صوره مع سياراته عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

ستاثام يشارك في تحدى الزجاجة - فيديو