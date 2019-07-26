تراند اليوم : "أحمد الفيشاوي": هذه وصية والدي لي

قال الممثل أحمد الفيشاوي، إنه نفذ وصية والده الممثل الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر أمس، بدفنه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

ونشر الفيشاوي صورة له من عزاء والده، الذي أقيم في "سرس الليان" بالمنوفية عبر حسابه على تطبيق "انستجرام"، وعلق عليها: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ". صدق الله العظيم".



وتوجه إلى محبي والده بالقول: "البقاءلله، نسألكم الفاتحة إلى شرف النبي، والفاتحة لفاروق الفيشاوي، ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون، وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان والحمدالله ده عملته وسط أهله وناسه في بلده. أرجو الدعاء".

وشيعت جنازة الراحل فاروق الفيشاوي عقب صلاة ظهر أمس الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن.

وتقرر أن يقام العزاء الخاص به مساء الأحد المقبل الموافق 28 يوليو في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر.

وأصيب الفيشاوي بسرطان في العظام قبل أشهر، لكن حالته تدهورت في الفترة الأخيرة مما استدعى دخوله المستشفى قبل أن توافيه المنية اليوم.

وكشف الفيشاوي العام الماضي عن إصابته بالسرطان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

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ودخل مؤخرًا في غيبوبة إثر توقف الكبد عن العمل.

وبدأ نشاطه الفني في سبعينيات القرن الماضي وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات. ومن أبرز افلامه "المشبوه" أمام عادل إمام عام 1981.

ولد الفيشاوي في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية 5فبراير عام 1952 لأسرة ثرية مكونة من أبوين و5 أشقاء.

توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

شارك في أكثر من 130 فيلمًا وعملاً دراميًا، منها القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.