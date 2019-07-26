تراند اليوم : سر غياب حفيدة "فاروق الفيشاوي" عن جنازته...

فسرت ابنة الممثلة المصري أحمد الفيشاوي، سبب غيابها عن عدم حضور جنازة وعزاء جدها الممثل فاروق الفيشاوي، الذي رحل فجر الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت لينا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، إن والدها، لديه حكم يقضي بمنعها من العودة إلى إنجلترا في حال زارت مصر في أي وقت.

وأضافت: "بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لم أحضر جنازة جدي… لأن والدي لديه حكم محكمة يمنعني من العودة إلى إنجلترا إذا زرت مصر".



ونشرت "لينا" صورًا لها مع جدها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "سأشتاق إليك ياجدي، ستكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح".

وأصيب الفيشاوي بسرطان في العظام قبل أشهر ، لكن حالته تدهورت في الفترة الأخيرة مما استدعى دخوله المستشفى قبل أن توافيه المنية اليوم.وكشف الفيشاوي العام الماضي عن إصابته بالسرطان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ودخل مؤخرا في غيبوبة إثر توقف الكبد عن العمل.

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وبدأ نشاطه الفني في سبعينيات القرن الماضي وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات. ومن أبرز افلامه "المشبوه" أمام عادل إمام عام 1981.

ولد الفيشاوي في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية 5فبراير عام 1952 لأسرة ثرية مكونة من أبوين و5 أشقاء.

توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

شارك في أكثر من 130 فيلمًا وعملاً دراميًا، منها القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.