الأحد.. عزاء القدير فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة

يقام عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، مساء يوم الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
يشار إلى أن الفنان الكبير فاروق الفيشاويرحل صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وكان أعلن قبل أشهر عدة إصابته بمرض السرطان.
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