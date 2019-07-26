شاهد.. دنيا بطمة بإطلالة صحراوية في “اسبوع الجمل”!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 09:50 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور وفيديوهات من إطلالتها في مهرجان “اسبوع الجمل” في كلميم.

وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة بالزي الصحراوي وعلقت على صورها قائلة: “نقولها ومللي بلسان حساني بيكم يا وني يا أهل كليميم

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