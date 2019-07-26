فن ومشاهير

شاهدوا مزاح بين راشد الماجد ونبيل شعيل على كليب نشره تركي آل الشيخ

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 09:50 صباحاً - نشر المستشار تركي آل الشيخ، فيديو كليب أغنية ” على خير ” للفنان نبيل شعيل، معلقًا: أيام البساطة، أتوقع نبيل ما كلفه الفيديو كليب 500 ريال ” .

وعلّق الفنان راشد الماجد، على الكليب مازحًا، بالقول: يا بوناصر أخونا الفنان نبيل شعيل كان متأثر بالبريك دانس حتى المخرج جايبه من برى كان أمريكي ” .
وردّ الفنان نبيل شعيل على ” الماجد ” ، قائلًا: ” راشد لا تحرش مو من صالحك ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مزاح بين راشد الماجد ونبيل شعيل على كليب نشره تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا