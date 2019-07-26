إسرائيل تلقي القبض على الفتى الفلسطيني الذي بصق على المدون السعودي.. وتتخذ بحقه هذا الإجراء

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 09:50 صباحاً - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أبعدت الفتى الفلسطيني ، مالك النابلسي (14 عاما)، عن المسجد الأقصى لمدى 14 يوما، إثر قيامه بالبصق على المدون السعودي، محمد سعود.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، يوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين ، وسلمت استدعاءات لآخرين ولمصور صحفي، بتهمة “مهاجمة المدون السعودي محمد سعود أثناء جولة قام بها الأخير في المسجد الأقصى”. ووفقا لمدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، فقد شنت القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات والاستدعاءات للشبان الفلسطينيين ، بناء على شكوى مقدمة من قبل المدون السعودي للشرطة الإسرائيلية بحسب “روسيا اليوم”.