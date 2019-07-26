كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 09:50 صباحاً - كشفت لينا ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إن والدها هو سبب عدم استطاعتها مغادرة إنجلترا والسفر إلى مصر لحضور جنازة وعزاء جدها الفنان فاروق الفيشاوي.
وأوضحت لينا عبر حسابها على ”إنستغرام“، أن ”والدها الفنان أحمد الفيشاوي، لديه حكم محكمة يقضي بمنعها من العودة إلى إنجلترا في حال زارت مصر في أي وقت“.
وكتبت لينا باللغة الإنجليزية قائلة: ”بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لم أحضر جنازة جدي… لأن والدي لديه حكم محكمة يمنعني من العودة إلى إنجلترا إذا زرت مصر“.
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كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة فاروق الفيشاوي تكشف ان والدها وراء عدم تمكنها من حضور جنازة جدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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