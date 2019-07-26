شاهد.. ماذا فعل أحمد حلمي مع أحد معجبيه فى جنازة والدة يسرا!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 09:50 صباحاً - شارك الفنان أحمد حلمى فى تشييع جنازة والدة الفنانة يسرا بمسجد السيدة نفيسة، أدي العشرات صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة يسرا التى توفت بعد صراع مع المرض، وظهرت الفنانة يسرا فى حالة انهيار حزناً على والدتها.



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