برومو فيلم “ولاد رزق2” يحتلّ صدارة يوتيوب

متابعة بتجــــــــرد: احتّل الفيديو الدعائي لفيلم “ولاد رزق 2″، صدارة المحتويات الرائجة “التريند”، على موقع الفيديوهات الأشهر “يوتيوب”.

وحقق الفيديو الدعائي لفيلم “ولاد رزق 2″، مايزيد عن مليون مشاهدة، بعد يومين من طرحه على يوتيوب.

وفيلم “ولاد رزق 2” بطولة أحمد عز وباسم سمرة وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح، وإياد نصار وخالد الصاوي، أحمد داود وباقة من ألمع النجوم.

وطُرح الجزء الأول من فيلم “ولاد رزق” عام 2015، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها، حيث بلغت إيراداته 12 مليون جنيه مصري، والفيلم من أفلام الأكشن والحركة.

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وتدور أحداث الفيلم حول 4 أشقاء هم ولاد رزق، يتعاونون فيما بينهم؛ لتنفيذ جرائم بشكلٍ احترافي، ويعترض طريقهم ضابط يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، لتتصاعد الأحداث.

ومن المقرر أن يُعرض “فيلم ولاد رزق 2″، بالسينمات المصرية، خلال موسم عيد الأضحى 2019.