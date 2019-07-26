ماجد المهندس نجم أقوى حفلات صيف لندن

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد عدد كبير من الفنانين العرب لإحياء حفلات صيف لندن 2019 والتي تنظمها شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا”، عن إقامة حفل كبير للنجم ماجد المهندس في لندن، تشاركه فيه الفنانة أصالة نصري، وذلك في 13 آب/أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدّم ماجد المهندس خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس يعيش نجاح الأغاني التي طرحها تباعًا في الفترة الأخيرة الماضية وآخرها، أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.