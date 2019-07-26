إعلان فيلم Mulan يحطّم الأرقام في وقت قياسي

متابعة بتجــــــرد: طرحت شركة “ديزني” الإعلان الدعائي الأوّل للنسخة الحيّة من فيلم “Mulan – مولان”، والمقرر عرضه في الصالات السينمائية في ربيع 2020.
و”مولان” فيلم رسوم متحركة أنتجت منه شركة والت ديزني جزأين سنة 1998 و2004، وهو يدور عن أسطورة صينية لفتاة تدعى “هوا مولان” ودفاعها عن عائلتها والإمبراطورية الصينية.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان الترويجي لفيلم Mulan شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا، تخطت الـ25 مليون مشاهدة في وقت قياسي.
لمشاهدة البرومو الخاص بفيلم “مولان”:
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