بعد غياب طويل.. فريق واما يطرح كليب “شمس بحر” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل طرح فريق واما الغنائي منذ قليل أغنية “شمس بحر”، وهى أول أغنية من الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان “الصيف ابتدى” وسيتم طرحه فى شهر آب/أغسطس المقبل.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وتقول كلماتها: “شمس بحر ومكان ننسى فيه نفسنا سيبلي روحك وعيش جوه حٌضنى أنا عيني مٌش شايفة غيرك قصادي هنا والقمر والنجوم غيرانين مننا يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام دي الليلة اللي في بالنا لو بحلم بالجنة اوعى حبيبي تفوقني.. نستني ايه يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام ونعيش اللي فاتنا.. خلينا براحتنا عاشقك وأنت بتعشقني”.

يذكر أن فريق واما، يعتبر واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، أحمد فهمي، محمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

لمشاهدة فيديو كليب “شمس بحر”: