فارس كرم يزف لجمهوره هذا الخبر

يستمر النجم فارس كرم حتى اليوم بحصد نجاح اغنيته “بدنا نولعا” والتي اطلقها في وقت سابق العام الماضي، حيث لاقت الاغنية نسبة استماع عالية خصوصا انها حماسية صيفية تتناسب مع اجواء الافراح والحفلات والمناسبات.

الاغنية من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، طرحها كرم ضمن البوم تضمن ١٢ اغنية، من انتاج شركة روتانا، لاقت جميعها رواجًا كبيرًا وراح الناس يرددونها باستمرار.

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اغنية “بدنا نولعا” صوّرها فارس كرم على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج Hass Ghaddar حيث استطاع الكليب في وقت قصير تحقيق نسبة مشاهدة عالية والوصول الى اكبر عدد من المشاهدين في لبنان والعالم العربي والعالم.

اما المفاجأة هي تخطي فيديو كليب الاغنية على يوتيوب منذ بضعة ايام المئة مليون مشاهدة، وهو أمر مميز وملفت ويضاف الى نجاحات كرم المستمرة والمتزايدة مع كل عمل يطرحه.

هذا الخبر المميز زفّه كرم لجمهوره في منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث شكر المتابعين قائلا: “من لم يسهر أو يرقص ويولعها على هذه الاغنية؟ ١٠٠ مليون شكرا على محبتكم وانشالله دائمًا مولعينها”، ليتفاعل المتابعون مع هذه التغريدة وينهالون بتعليقات مهنئة لفارس متمنين له النجاح الدائم.