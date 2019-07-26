محمد منير “مهموم” قبل حفله في جرش

Jul 26, 2019 طرح الفنان محمد منير أغنية منفردة بعنوان “مهموم” وذلك على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. وأداها الكينغ بصوته العذب وإحساسه المرهف. Advertisements ومن المتوقع أن يغني “منير” الأغنية الجديدة على المسرح الجنوبي ضمن مهرجان جرش حيث سيحيي حفلة فنية يوم السبت وذلك بعد غياب 17 عاماً عن هذا المهرجان.







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