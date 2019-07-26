ريهانا تنبهر بطفلة تُشبهها

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""الخليج 365"" من بيروت: شغلت المغنية الأميركية ريهانا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طفلة تُشبهها إلى حدٍ بعيد. حيث نشرت صورتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وعلقت مشيرةً إلى أن الهاتف كاد يسقط من يدها حين رأت هذه الصورة لشدة انبهارها بالشبه بينهما. وسألت كيف يمكن أن تشبهني إلى هذا الحد؟

هذا وتبين أن الطفلة أميركية وتبلغ من العمر 7 سنوات، وهي تعيش في حي فقير مع أمها بحسب المعلومات التي توصلت إليها بعد البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي

