جوزف عطية يُطلِق كليب "غزالة"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ أحدث أعماله الفنية بفيديو كليب لأغنية “غزالة” من كلمات محمد درويش، وKiki C، وألحان رامي شلهوب.

ويقول مطلع الأغنية: “ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار، من لما شفتا قبالي، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدي عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا”. علماً أنه أعطى للكليب طابع الفرح بألوان فصل الصيف.



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