شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يفتتح المهرجان الصيفى بمسرح أوبرا دمنهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جهته قال محمد ظريف، رئيس دار أوبرا دمنهور، إن فعاليات المهرجان الصيفى بمسرح أوبرا دمنهور تتواصل حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأضف ظريف أن برنامج المهرجان يضم عدة نجوم منهم الفنان خالد سليم وعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز والفنانة مروة ناجى نجمة دار الأوبرا، كما يتضمن برنامج المهرجان الفنانة نسمة محجوب التى شاركت فى النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج، بالإضافة إلى عازف الترومبيت الشهير الدكتور مجدى بغدادى وفرقته "بغدادى بيج باند".

وأوضح مدير أوبرا دمنهور أنه تم تقديم تذاكر حفلات المهرجان بأسعار مخفضة لتناسب جميع شرائح المجتمع، كما تم تحديد موعد الحفلات كل يوم جمعة حتى يتسع الوقت لحضور أكبر عدد من المهتمين بالفنون والثقافة بمحافظة البحيرة.