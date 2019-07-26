شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فرقة "وسط البلد" علي المسرح الرومانى بالأسكندرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لفعاليات المهرجان الصيفى بالاسكندرية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق وسط البلد حفلا فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة 26 يوليو على المسرح الرومانى.

يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى ،وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها .

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .