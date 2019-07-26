شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدته فى إيبيزا.. تعرف على سعر "مايوه" لى لى بيكر من تصميم "Norma Kamali" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للنجمة العالمية و السوبر موديل لي لى بيكر خلال قضائها عطلة صيفية ممتعة في إيبيزا . وظهرت لي لى بيكر تمارس هوايتها المفضلة وهى السباحة مع عدد من أصدقائها المقربين . واختارت لى لى بيكر البالغة من العمر ( 43 عام ) بإطلالة براقة مرتدية "مايوه" ذو تصميم أنيق و مثير لاقى إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالأزياء من مجموعة تصميمات دار أزياء "Norma Kamali" ووصل سعره إلى 210 جنيه استرلينى.

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