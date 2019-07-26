عن نشر صور مع فنان متوفى.. ابنة شريف منير: "بحسه شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة تعلق بها على نشر البعض صورًا مع الفنان المتوفى.

وعلقت أسما: "ممكن أقول حاجة، أنا عادةً لا بتفزلك ولا بقعد أتريق على الحاجات الكتير اللي بتطلع موضة فجأة، بس موضوع أن أي فنان يتوفى كل الناس تنزل صور معاه، بحس إنه مش حقيقي، بحس كده أنها موضه أو شالنج ومش حزن حقيقي، بحسه شو".

وتابعت أسماء: "الوقت ده المتوفى محتاج الدعاء، أهم حاجة وصدقة جارية و مواساة الأهل والسؤال عليهم، بحس أن الصورة دي حركة كده عشان قال يعني يبان مهتم أو إنه كان يعرف الفنان ده بشكل شخصي.. اللهم ارحم جميع امواتنا و اعف عنهم وارحمهم وارحمنا يا رب.. أنا مش قاصدة حد معين ومتأسفة لو حد اتضايق ده مجرد رأي شخصي، والله أعلم بنوايا الآخرين".