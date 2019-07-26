كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 07:37 صباحاً - أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عودتها لاستئناف تقديم برنامج “صبايا” على قناة “الحياة” ابتداء من يوم الأحد المقبل.
ونشرت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد القادم على قناة الحياة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر عودة ريهام سعيد الى التلفزيون.. “من غير ودان و نص مناخير”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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