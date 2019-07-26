كيف علقت اصالة على مرض فجر السعيد؟

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 07:37 صباحاً - علقت النجمة السورية اصالة نصري على مرض الاعلامية الكويتية فجر السعيد مؤكدة انها تدعو لها بالشفاء.

ونقلت اصالة، عبر حسابها على انستغرام، خبرا عن تعرض فجر السعيد لنزيف حاد مع توقف قلبها.

وعلقت اصالة على الخبر قائلة: “أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها

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