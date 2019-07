شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى أفضل مخرج فى تاريخ السينما..أهم 3 أفلام لـ ستانلى كوبريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد ستانلى كوبريك احد اهم المخرجين على مستوي العالم لما أحدثه من تأثير وتطوير فى عالم السينما من خلال نظرته السابقة التي ظهرت فى أفلام عديدة قام بإخراجها فى مشواره الفني ووضع فيه لمسة كانت متقدمة بفارق كبير عن الواقع الذي يعيشه مما جعله دوماً سابق لمن حوله مثلما يظهر خلال السطور الثالية مع أهم أفلام أخرجهم المخرج الشهير الذى وصفه كثيرون من المخرجين على أنه الأفضل فى تاريخ الصناعة مثلما تحدث المخرج كريستوفر نولان من قبل.

1/ A space odyssey.

تبدأ أحداث الفيلم عندما تظهر مجموعة من القردة تحاول العيش بسلمية، لكن بعدها يستطيع أحد تلك القردة فى استخدام العظام لقتل رفيقه، لتبدأ الحروب والسطوة القبلية.

وهو ما يجعل المشاهد يعتقد بأنّ هذا فيلم يُحاكي التاريخ منذ البداية، لكن المشهد الذي سيلي ذلك مباشرةً يأخذك إلى فيلم من الطراز الرفيع يناقش أصل الوجود والسبب فيه من خلال أربعة مساقات زمنية مختلفة، (فجر الإنسان – القمر – مهمة المشتري – المشتري وإلى ما لا نهاية).



A space odyssey

2/ Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying.

الفيلم مأخوذ عن رواية شهيرة للغاية باسم "الإنذار الأحمر" لمؤلفها بيتر جورج، والتى تدور أحداثها حول نشوب حرب نووية يفقد فيها الإنسان السيطرة على الأمور، فتتحكم التكنولوجيا في كل شيء حيث تتمحور الأحداث حول ضابط بالاتحاد السوفيتي يرسل سرب من قاذفات القنابل المسلحة النووية على وطنه، ثم يعقد اجتماع طارئ بالبنتاجون بحضور خبير نووي مجنون ليتم فى النهاية القضاء على العالم بواسطة هذا السلاح المخيف فى عمل تتلخص فيه الكوميديا السوداء بأبهى صورة لها.

Dr. Strangelove

3/ The Shining

فيلم أرعب من شاهده مُقتبسًا عن الرواية الشهيرة لكاتب الرعب القوي ستيفن كينج، والتي تحمل نفس الاسم.

تتحدث القصة عن الكاتب “جاك” والذي يبحث عن عمل ليذهب إلى صاحب فندق كبير ليستلم مهمة حراسته، والتأكد من كل شيء فيه فترة الشتاء حتى يعود موسم السيّاح من جديد بالفصل التالي، بعد ذلك يأخذ الكاتب زوجته وطفله إلى هناك. الأيام الأولى مرت بسلاسة، هذا حتى بدأت الأحداث بالتصاعد بسبب التغيّرات النفسية والانفعالية الغريبة التي طرأت على جاك، والتي حاول بناءً عليها قتل أسرته بالكامل!