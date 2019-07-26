"سيارة بورش" هدية جينيفر لوبيز من خطيبها في عيد ميلادها الخمسين (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة جينيفر لوبيز عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديوهات وصورًا من حفل عيد ميلادها الخمسين.

وحرص لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز، على الاحتفال بعيد ميلاد خطيبته النجمة العالمية جينيفر لوبيز الـ 50 على طريقته الخاصة، ونشر اليكس رودريجيز فيديو للقطات تجمعه بجينيفر لوبيز، ليحتفل به بعيد ميلادها.

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وبعدها حرص كلاهما على قضاء ليلة عيد الميلاد معا، وعلقت جينيفر على صورها قائلة: "لقد كان عيد ميلاد لا يمكن نسيانه، أستطيع أن أشعر حقا الحب منكم جميعا. أمس كان حلما بالنسبة لي. لقد شاهدت مقاطع فيديو عيد ميلادي الجميلة منكم، وكدت أبكي 20 مرة".

وتابعت: "لقد كان مجرد تذكير عظيم آخر بمدى امتناني على كل الجمال والحب الذي في حياتي. شكرا لكم جميعا لكونكم جزء من هذا الشعور العظيم".

وأهدى لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز خطيبته جينيفر لوبيز سيارة بورش حمراء.