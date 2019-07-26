THE FANATIC.. فيلم جديد لجون ترافولتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "THE FANATIC" للنجم جون ترافولتا الإعلان الرسمي للفيلم، ويشهد الفيلم عودة ترافولتا للسينما بعد فترة غياب.

وسيطر على الفيلم جو من الغموض والإثارة، ومن المنتظر عرض الفيلم في دور العرض في أغسطس المقبل.

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وتحكي القصة عن "موس" الذي يصاب بالهووس الشديد تجاه ممثل أفلام الحركة (هانتر دونبار)، ويلاحق (موس) نجمه (هانتر) في كل مكان، ليتحول الحب إلى محاولة لتدمير حياة نجمه المفضل.

الفيلم من بطولة جون ترافولتا وديفون ساوا وجاكوب جرودنيك وجيمس باكستون وجيسيكا أوبرواجا وميمسي فارمر. ​