يُسرا توضح تفاصيل علاقتها بوالدتها

ارتطبت الفنانة المصرية يسرا، بوالدتها ارتباطًا شديدًا خاصة أنها الأبنة الوحيدة لها، وأنها كانت تعيش برفقتها في منزلها.

وكشفت يسرا، في حوار تلفزيوني سابق لها أنها تعتبر أمها صديقتها منذ أن عرفت معنى هذه الكلمة، وعلمتها أن تكون صريحة دائمًا ولا تخشى أحدًا.

وأوضحت يسرا خلال اللقاء أنها عانت كثيرًا بسبب انفصال والديها، وعاشت طفولة صعبة للغاية، خاصة بعد أن قرر والدها حرمانها من والدتها وقضت سنوات عمرها الأولى بعيدًا عنها.

ووصفت يسرا والدها بأنها كان شديد القسوة معها، وأبعدها عمدًا عن والدتها لمدة 7 سنوات، وأضافت أن والدتها لم تنادها باسم يسرا مطلقًا فكانت تفضل دائمًا أن تناديها باسمها الحقيقي “سيفين”.

وعن ولادتها، قالت يسرا، "والدتي كانت في السينما وبعد انتهاء الفيلم استقلت التاكسي وشعرت بأن المولود يخرج منها وعندما وصلت منزلها أخبرتها والدتها أنها تلد".

وقالت يسرا عن والدتها خلال مشاركتها في ندوة "مناهضة العنف ضد المرأة"، بالمجلس الأعلى للثقافة، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الست مش عورة، هي الأم والأخت والزوجة، كيف يراها الرجل عورة وهو جاء منها".

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وأضافت، أن والدتها كانت سيدة مطلقة، ووقفت ضد المجتمع وكافحت حتى تربيها، لذلك حرصت طوال حياتها ألا تخذلها.

ويُذكر أن والدة يسرا، عانت في بداية شهر يونيو / حزيران الماضي، من ازمة صحية شديدة، نقلت على اثرها لأحد المستشفيات الخاصة وظلت يسرا مرافقة لها في المستشفى، حتى رخلت عن عالمنا اليوم الأربعاء 24 يوليو/ تموز.

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