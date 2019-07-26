ساوند تراك يعزف موسيقى درامية بالمسرح الرومانى بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فاعليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى المسرح الرومانى بالإسكندرية يقدم اوركسترا ساوند تراك حفلاً فى التاسعة مساء السبت 27 من يوليو.
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات الموسيقية التي تم توظيفها فى الاعمال الدرامية السينمائية الكلاسيكية والمعاصرة منها شمس الزناتي ، حتى آخر العمر ، الأيدي الناعمة ، عريس من جهة أمنية ، همام في أمستردام إلى جانب عدد من الأعمال العالمية الشهيرة .
يذكر أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات بمشاركه عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين .
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