شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يغنى لملك الأردن.. والجمهور يهتف بأغانيه فى جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نجم أراب أيدول محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، وسط حضور الآلاف من جمهوره بالمملكة الأردنية وجمهوره من فلسطين، الذين رفعوا صورته مهللين ومغازلين إياه.

بدأ عساف حفله بأغنية قدمها للملك عبد الله ملك الأردن بعنوان "عبد الله الغالى"، ورقص الجمهور الأردنى عليها، وبعدها قدم "عساف" تحيته للشعب الأردنى ولملك الأردن ثم غازل الفلسطينيين المتواجدين بالحفل ، سواءالذين جاءوا لمساندته أو المقيمين بالمملكة الأردنية .

واستكمل "عساف" بعدها باقى فقرات حفله، وظل يشدو بأغانيه الرومانسية منها "علومة"، و"يا بايعين الهوا، شوفولى دواء "، والتى تفاعل معها الجمهور وظل يغنى ويرقص على كلماتها، ثم تبعها عساف بأغنية وطنية فلسطينية بعنوان "عَلِى الكوفية"، وهى الأغنية التى أرتفعت على كلماتها صيحات الجمهور الفلسطينى.

وفى نهاية الحفل كرم المدير التنفيذى لمهرجان جرش أيمن سماوى، المطرب محمد عساف نجم برنامج أراب أيدول، وأعطى له درع مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2019.













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